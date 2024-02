Weiberfastnacht an der Mosel Traben-Trarbacher Narren feiern Karneval – und einen besonderen Geburtstag (Fotos)

Im Singen sind die Narren dieser Tage stets geübt, und so fällt es niemandem schwer, in das Geburtstagsständchen für Patrice Langer einzustimmen. Der feiert nämlich just am Weiberdonnerstag seinen 70. Jubeltag – ganz und gar nicht allein, sondern mit der ganzen Narrenschar. Der Überfall auf das Rathaus wird so kurzerhand zur Geburtstagsfete.