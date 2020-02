Die zehnte Kölsche Nacht in Oberweis war ein voller Erfolg. Foto: Daniel Neises

Oberweis Bereits zum 10. Mal veranstalteten Feuerwehr, Sportverein und DLRG in Oberweis die Kölsche Nacht - wieder war sie ein voller Erfolg.

Bereits zum 10. Mal haben die Freiwillige Feuerwehr und der Sportverein Oberweis in Zusammenarbeit mit dem DLRG zur Kölschen Nacht geladen – die Narren kamen in Scharen. Pünktlich um 20.11 Uhr übernahmen die Narren mit der Schlüsselübergabe durch den ersten Beigeordneten Josef Schumacher an den Sitzungspräsidenten Harry von Justen, das jecke Zepter.