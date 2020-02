Umzug in Speicher: Beste Stimmung beim Zug in Speicher

Speicher (lyv) Da hatten sie Spaß, die Speicherer Narren vom Karnevalsverein "Schnipp Schnapp" beim Fastnachtsumzug, der traditionell am Samstag stattfindet. 25 bunte und phantasievolle Motive - Wagen und Fußgruppen - und drei Musikvereine zogen durch die Stadt und erheiterten Tausende von Zaungästen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn erstmals zog sich ein Metallgitter am Bürgersteig entlang durch die Stadtmitte, so dass der Zug ungehindert passieren konnte. Das Wetter blieb trocken, die Kehlen eher nicht. Aber das trug ja zur Stimmung bei den Zugteilnehmern und Zuschauern bei. Sehenswert und mit viel Mühe und Arbeit verbunden waren auch alle anderen Teams aus Speicher und den umliegenden Orten. Und bei den vielen Kamellen freuten sich besonders die Kinder. Foto: Lydia Vasiliou