Komplett närrisch mit und ohne Kaap

Beim Karneval mit den „Freunden der Bütt“ überzeugen tänzerische Darbietungen und bissiger Spottgesang.

Eine Kappe allein macht ihren Träger vielleicht noch nicht zum lustigen Menschen. Aber mit der Kappe kann man ganz einfach Teil einer Gemeinschaft werden, in der es fröhlich-witzig zugeht. In diesem Sinn hat der Karnevalsverein „Freunde der Bütt“ zur Kappensitzung ins Haus der Jugend eingeladen unter dem Motto: „Jedem Noar gefällt sein Kaap!“.

Im Idealfall gefällt die Kopfbedeckung auch anderen. Die fünf schönsten im Saal prämierte der Verein auf dem Höhepunkt der Sitzung: Leuchtkörper, Wurzel-Sepp-Spitze und Fruchtkorb zierten die Gewinner-Hüte. Bescheidener fiel im Vergleich dazu der Hut von Hans Binsfeld aus, aber für seine Aufgabe als „Barde von Bitburg“ war die Gitarre in der Hand auch wichtiger. In bekannte Melodien verpackt, kommentierte er bissig politische Ereignisse in Bitburg und der Welt. „Es gibt ein Thema. Das endet nie: Was ist mit der Bit-Galerie“, fragte er trällernd. Weil man sich bei der Gebäudeplanung um einige Meter verrechnete, gab’s Ärger. Vorschlag des Barden: „Baut sie gleich auf Schienen, dann könnt‘ er sie nach Wunsch verschieben.“

FOTO: Von Martin Recktenwald

Mit der Karibikinsel Jamaika seien 2017 keine politischen Träume zu verbinden, fand der Barde. Er riet jedoch, das Scheitern der schwarz-gelb-grünen Koalitionsgespräche in Berlin mit jamaikanischer Reggae-Gelassenheit zu betrachten: „No Merkel, no cry.“

Dass es auch gänzlich ohne Kopfbedeckung närrisch geht, stellte der Pantoffelheld Wolfgang Gasper unter Beweis. Notwendig ist nur genügend Rage. „Eich bin, er hört et schon am Ton, ja sonst de Ruhe in Person“, beteuerte er zwar immer wieder. Doch beim Gedanken an Müll-Spülen für den Gelben Sack, Politiker in Berlin oder gar die eigene Ehefrau war es mit dieser Ruhe schnell vorbei. Wenigstens auf der Arbeit beim Amt finde er noch Erholung. Weswegen er auch für die 45-Stunden-Woche plädierte: „Fier manchen bedeutet dat en Stroaf, awwer eich brauchen halt mei Schloaf.“

Völlig in den Hintergrund rückte die Kappen-Frage bei den eindrucksvollen Tanzdarbietungen. Die Volkstanzgruppe Bitburg machte beispielsweise sowohl mit Hut beim Gardetanz eine gute Figur als auch ohne, beim Showtanz.

Zu ihrem Ausflug auf die grüne Insel Irland trugen nur die Herren im Ensemble mit ihren Zylindern etwas auf dem Kopf. Entscheidend waren hier jedoch die Beinarbeit mit Stepptanz-Einlagen und die Wurf-Figuren. Zahlreiche Gastvereine aus Badem, Matzen, Niederweis, Oberweis, Trierweiler und Orenhofen bereicherten mit Prinzenpaar-Delegationen, Garden und Showtanz-Gruppen das Programm. Besonders viel Akrobatik mit Überschlägen und Spagat-Sprüngen zeigten dabei die Schwestern Anna und Kathrin Back von der Tanzsportgarde „Weiberröck Orenhofen“ bei ihrem Mariechen-Medley. Tänzerisch war dieser Abend insgesamt bestens versorgt. Mit Musik heizte die Band „Eifelkölsche“ ein – in die Kölner Karnevalslieder stimmte der ganze Saal ein. Und auch die „Hofmusikanten“ wurden begeistert gefeiert. Sie hatten unter anderem einen Vorschlag zu einer neuen Vereinshymne für die „Freunde der Bütt“ mit im Gepäck.

Die weiteren Akteure: Kinderprinzenpaar Paula I. und Jannik I., Volkstanzgruppe Solo-Mariechen Julia Michalowska (Trainerinnen: Svenja Hoffman, Julia Sommer), Büttenrede Bürgermeister Joachim Kandels, „Big Mamas“ Orenhofen, Garde und Showtanzgruppe Bademer Deppenflecker (Trainerinnen: Julia Simmer, Maike Manns, Svenja Hoffmann), Mittlere Garde Oberweis (Trainerin: Sabine Ballmann), Große Garde Oberweis (Trainerin: Elisabeth Leisen), Männerballett Oberweis, Tanzsportgarde Weiberröck Orenhofen (Trainerin: Anna Back), Prinzengarde Treawelara Gäken, Sterio (Kapelle).

FOTO: Martin Recktenwald / Medienhaus Trierischer Volksfreund