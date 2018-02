(red) Am Fetten Donnerstag haben die Möhnen in Brecht traditionell die Regierungsgeschäfte übernommen. Sie zogen bei herrlichem Winterwetter durch den Ort und kehrten mit Musik und guter Stimmung in vielen Häusern ein, wo sie mit Getränken und Speisen reichlich versorgt wurden. ⇥Foto: Privat