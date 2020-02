FASTNACHT: Coole Hits und jede Menge Partyvolk: Erich an The Funky Moneyrollers läuten die Fastnacht ein

Erich and the Funky Moneyrollers heizen an Weiberfasching rund 700 Närrinnen und Narren in Bitburg kräftig ein. (Bitburg) Seit ihrer Gründung vor 14 Jahren geht Weiberfasching in Bitburg nicht mehr ohne sie – „Erich & the Funky Moneyrollers“ sorgen an Weiberfasching im Zelt bei der Turnhalle für Partystimmung pur. Dichtes Gedränge herrscht am frühen Abend vor dem Eingang zum Zelt bei der Turnhalle. Und drinnen tobt der Bär. „Erich and the Funky Moneyrollers“ ziehen eine Show ab, die ihresgleichen sucht. Die Veranstaltung auf Initiative der Volksbank Bitburg hat eine so hohe Anziehungskraft und Tradition, dass die Karten im Vorverkauf ruckzuck weg waren. (ang) Markus Angel. Foto: tv/Markus Angel