DUDELDORF ? PICKLIESSEM (rh) Rosenmontag in Dudeldorf und Pickließem: Auch hier haben die Narren wieder gemeinsame Sache gemacht. So wurde es ein prächtiger Rosenmontagsumzug mit 16 Fuß- und Wagengruppen, der in den Straßen von Dudeldorf begann, sich durch den ?Biedeseecherort? schlängelte, wo er von vielen Zuschauern am Straßenrand bejubelt wurde und bis in das benachbarte Pickließem führte. Dort wurde gemeinsam im Bürgerhaus gefeiert. Foto: Rudolf Höser