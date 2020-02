INFRASTRUKTUR : Ein Stück Trasse wird reaktiviert

BITBURG Beim Landesbetrieb Mobilität laufen die Planungen für eine Radwegverbindung zwischen der Bitburger Saarstraße und dem Stadtteil Masholder.

Der Bitburger Stadtrat hat dazu in seiner Sitzung Ende Januar die Aufstellung eines Bebauungsplans für den betroffenen Bereich des Industriegebiets beschlossen. Auf der westlichen Seite der B 51 (Masholder) liegt nach Auskunft des LBM inzwischen bereits Baurecht für die dafür notwendige Erneuerung der B 51-Brücke über die Bahntrasse vor. Mit den Rodungsarbeiten in diesem Bereich wurde inzwischen begonnen, im Oktober soll es dann mit Brückenbauarbeiten losgehen.

Wie lange dieses Radwegstück die Planer bereits beschäftigt, zeigt unter anderen auch eine Sitzungsvorlage des Bitburger Stadtrats aus dem Jahr 2016. In dieser Vorlage wird darauf hingewiesen, dass man sich schon seit Jahren um diese Reaktivierung des alten Bahntrassen-Abschnitts bemühe, diese aber bislang an den Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer (Hilco) gescheitert seien. Dass dieser Prozess in 2016 dann noch einmal Fahrt aufgenommen hat, lag unter anderem auch an der Bewerbung Bitburgs als Austragungsort für die Landesgartenschau 2022. Seitens des dafür zuständigen Planungsbüros wurde nämlich erneut auf die Wichtigkeit und touristische Bedeutung dieser Radwegverbindung zwischen Bitburg und dem Nimstal-Radweg hingewiesen.