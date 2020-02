Kostenpflichtiger Inhalt: Nattenheim : Umzug erstmals am Sonntag

Nattenheim Nach fast fünf Jahrzehnten ist der Umzug in Nattenheim nun erstmals am Fastnachtssonntag. Waldgeister, Frösche, Giraffen und sogar der große Zoowagen aus Bickendorf waren beim „Naatemer Foasichtszoch“ dabei und bahnten sich den Weg an der Dorfkirche vorbei zum Gemeindehaus, wo Mensch und „Tier“ im Anschluss feierten.