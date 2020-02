Fastnachtsumzug in Rittersdorf : Die rocken, die Burgnarren in Rittersdorf

Rittersdorf (de) Die Rittersdorfer rocken. Nicht nur, weil hier gleich eine ganze Rockertruppe mit Nachwuchs mitmarschiert. Zwei Kapellen sorgen zudem für super Stimmung. Und falls Zweifel bestehen: „Mir trinken am liebsten Bia“ – steht auf dem Wagen der Musiker.

Und um so eine Büchse Bit immer griffbereit zu haben, haben sich manche extra Halterungen an ihre Instrumente gebastelt. Ob Vampire oder die bunte Blumentruppe: Hier machen alle mit. Auch der befreundete Verein KV Seepferdchen ist mit einer Delegation vertreten. Und Funkemariechen gehören sowieso dazu. Da gibt es bei den Rittersdorfer Burgnarren neben der großen Garde auch reichlich Nachwuchs. Läuft also, rund um die Burg. Und am Straßenrand sammeln die Narren, was die Taschen halten. Fotos (2): Dagmar Dettmer