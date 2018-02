„Jedem Noar gefällt sein Kaap“: Jecken erobern die Stadt

(utz) „Jedem Noar gefällt sein Kaap“: Unter diesem Motto steht der Umzug durch die Straßen der Bitburger Innenstadt, der sich am Sonntag, 11. Februar, um 14.11 Uhr in Bewegung setzen wird.

Ihr Name

(utz) Organisator ist der Bitburger Karnevalsverein „Freunde der Bütt“. Mit dabei ist auch das Kinderprinzenpaar Paula I. und Jannik I. auf seinem Prunkwagen.

Der Zug nimmt die gewohnte Strecke. Die Aufstellung erfolgt in der Prälat-Benz-Straße bis zur Einmündung „Auf dem Stock“. Der Umzug startet auf dem Stock und biegt anschließend in die Trierer Straße ab. Dann geht es durch die Fußgängerzone, an der Römermauer vorbei und durch den Karenweg zum Bedaplatz, wo sich der Umzug auflöst.

Alle betroffenen Straßen sind ab Sonntag, 12:30 Uhr, gesperrt und werden direkt nach dem Zug wieder befahrbar sein. Die Mötscher Straße steht dem normalen Fahrzeugverkehr zur Verfügung.

Nach dem Zug feiern die Narren in den Bitburger Gaststätten, in der Haifischbar der Volkstanzgruppe im Haus der Jugend sowie beim Familien-Karneval im Jugendheim Bitburg-Mötsch .