Fastnacht : „Back to the 90s in Rodershausen“

„Back to the 90s in Rodershausen“

Rodershausen Unter dem Motto „Back to the 90s“ hat der Karnevalsverein Rodershausen die heiße Phase der fünfte Jahreszeit mit seiner Kappensitzung im Dorfgemeinschaftshaus eingeleitet. Die stimmungvolle karnevalistische Sitzung war für die Narren ein ebenso amüsantes wie mitreißendes Erlebnis.

Später am Abend wurde es ganz still im Saal, als alle die stumme Begegung von zwei sehr unterschiedlichen Frauen auf der Bühne beobachtet haben. Neben flotten Gard- und Showtänzen, wurde das Progamm von dem Rodershausener Männerballett abgerundet. Den Schluss der Sitzung übernahm „Das Tetrapack“. Mit ihren anheizenden Gesangseinlagen brachten sie den Saal zum beben. Doch mit dem Ende ihres Auftrittes war noch keineswegs Schluss in Rodershausen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde weiter gefeiert.