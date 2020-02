Karneval : Zum Jubiläum das Beste aus 66 Jahren Uhu Bollendorf

Bollendorf Während sich anderswo die Narren vom Rosenmontagstrubel erst mal erholen müssen, geht’s in Bollendorf am Fastnachtsdienstag mit dem Umzug richtig los. Und in diesem Jahr ganz besonders, denn die KG Uhu hat mit 6 x11 Jahren ein närrisches Jubiläum zu feiern.

Und so werden einige der Mottos aus den vergangenen Jahrzehnten – vom Piraten über Struwwelpeter bis zur Meerjungfrau – diesmal wieder aufgegriffen. Von einem kurzen Regenschauer lassen sich die Teilnehmer nicht beeindrucken.

Zur Jubiläumsausgabe 6 x 11 Jahre KG Uhu Bollendorf wurden beim Fastnachtsumzug 2020 einige der Mottos aus den vergangegen 66 Jahren wieder aufgegriffen. Foto: Daniel John