Fastnacht: Karnevalisten unterwegs im Weltall

Sülm Der DJK Eintracht DIST hat wieder beim Kinderkarneval und seiner Kappensitzung die Narren verzaubert.

Die Akteure der Kappensitzung: Moderatoren: Tanja Havertz und Klara Weber; Büttenredner: Paul Kraus, Vortrag: „Eine Reise durch DIST“; Monja Weber, Karin Masselter, Claudia Otten und Christa Ernzerhof, Vortrag: „Hangover Doalem“; Michael Mayer, Vortrag: „Holzmichel“; Maria Knies und Annegret Göbel, Vortrag: „Nach der Fahrt ist vor der Fahrt“. Tänze: Jugendgarde „The Riddle“, Leitung: Tanja Havertz und Melanie Stamer; Drama Queens: „80er Jahre“, Leitung Verena Wirtz; Volkstanzgruppe: „Stäänefleejer“, Leitung: Jutta Weides; Große Garde, Leitung: Dunja May; Tanzgruppen „Projekt X - Brilliants/Diamonds: „50er Jahre“, Leitung: Selbstleitung; Ladies: „90er Schulmädchen“, Leitung: Selbstleitung; Männerballett: „Die Post kommt“, Leitung: Lea Weides. Im Anschluss folgte die „Schnikkes-Band“ mit Frontsänger Richard Costa Ernzerhof, Justus Idems am Akkordeon, Daniel Ernzi Ernzerhof an der Bass-Gitarre, Robin Hänsli an der E-Gitarre, Simon Backes am Keyboard, Philipp Nikolay am Schlagzeug und Simon Tolkes für die Spezial-Band-Technik. Hinter den Kulissen das Orga-Team: Carmen Molitor, Tanja Havertz, Carina Streit, der Jugendausschuss und die Männer und Frauen vom Bühnen-Team.