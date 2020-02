Kostenpflichtiger Inhalt: Gondorf : Gunnaf Daje!

Gondorf Cowboys, Matrosinnen, Ritter und eine Gruppe im 20er-Jahre-Chic sind am Fastnachtssonntag durch Gondorf gezogen. Am Straßenrand versammelten sich trotz des windigen Wetters so einige Narren. Am Ortsausgang in Richtung Hüttingen stellten sich die sieben Wagen- und Fußgruppen auf.

Ahoi! Die Matrosinnen segeln durch Gondorf. Foto: Marius Kretschmer