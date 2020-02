Kostenpflichtiger Inhalt: Biersdorf : Karnevalsumzug in Biersdorf

(red) Die Stimmung ist gut bei den Närrinnen und Narren in Biersdorf am See. Und sie lassen sich auch von Wind und Wetter nicht aufhalten.

Fünf Wagen und sechs närrsiche Fußgruppen ziehen als Mexianer, Westernhelden, Arche Noah, kleine und große Garden, vom Oberdorf bis hinunter an den See, wo die Narrenschar sehr ausgelassen bei der After-Zug-Party in Biersdorf feiert.