Karnevalsumzug in Ferschweiler

(utz) Auf dem Plateau ging es rund. Auch aus den umliegenden Orten waren Teilnehmer und Zuschauer angereist. Mit dabei: Hexen aus Ernzen, Zirkusleute von „Gaacalli“ mit VG-Bürgermeister Moritz Petry, Blumenjungs und -mädchen aus Holsthum, Bollendorfer Paradiesvögel, Klatschtanten aus Ferschweiler/Ernzen, eine Robin-Hood-Gruppe und Matrosinnen aus Ferschweiler. Die Bienen-Gruppe aus Ferschweiler hatte einen Imker auf ihren wagen gebastelt. Strahlend in jeder Hinsicht: die Girls of the Galaxy aus Ferschweiler (Foto).