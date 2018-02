Oberweiser grandios gestartet!

Die 8. Auflage der Kölschen Nacht beginnt in der Kirche in Oberweis.

(red) Zum Start in den Abend hatten die Organisatoren der Kölschen Nacht sich was Besonderes einfallen lassen: In der Pfarrkirche St. Remigius, unter der Leitung von Pastor Fochs und TonArt, die Kölsche Hits zum Besten gaben, legten sie den Grundstein für die Närrische Zeit mit einem Karnevalsgottesdienst.

Leicht nervös von dieser Idee, ob denn viele die Messe besuchen würden, wurden die Organisatoren mit einer vollen Kirche überrascht! Von dort aus ging es dann zum Festzelt, wo die Party startete. Nachdem der Bürgermeister Klaus Manns den Schlüssel an den Sitzungspräsidenten Harry von Justen übergeben hatte, kam das Bitburger Kinderprinzenpaar zu Besuch, das mit der kleinen Garde aus Oberweis einen Tanz einstudiert hatte. Neben den Gastgarden aus Körperich mit ihrem Prinzenpaar Lydia I. und Rudi II., Biersdorf mit ihrem Prinzenpaar Marion I. und Stefan I., Bettingen, Utscheid, Orenhofen und Ehlenz präsentierte auch die mittlere Garde aus Oberweis zwei Tänze auf der Bühne. Auf das Highlight warteten schon die meisten ganz gespannt: das Männerballett Oberweis. Zuvor tanzten die 15 großen Gardemädels mit Hilfe von zwei tapferen Jungs noch einen Tanz der Superlative. Zu Recht gab es im Zelt Standing Ovation für diese Tanzdarbietung.

Aber sicherlich die größte Überraschung des Abends war die Ehrung durch den RKK-Vertreter Piro Klein an die „Gäkisch Fralätt“ für ihre karnevalistische Arbeit an Fetten Donnerstag sowie Moderator der ersten Stunde „Harry von Justen“ alias Daniel Neises.

Zum Abschluss eroberten dann die Dompiraten das Festzelt und spielten bis in die Morgenstunden ihre Hits und brachten das Zelt förmlich zum Überkochen.

Sowohl Gäste, Tänzer, Musiker und Organisatoren sind sich einig: die 8. Kölsche Nacht war ein voller Erfolg.