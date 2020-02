Möhnen Schleid : Küss mich, ich bin eine Prinzessin

Möhnen Schleid. Foto: Möhnen Schleid

Schleid (red) Viel Spaß hatten die Schleider Möhnen dieses Jahr als „Froschköniginnen“. An Weiberfastnacht wurde durch die Häuser gezogen und am Samstag haben sie an dem großen Festumzug in Schleid teilgenommen.

An beiden Tagen wurde im großen Festzelt in Schleid bei toller Stimmung bis in den Morgen gefeiert.