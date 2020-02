Kostenpflichtiger Inhalt: Schleid : Mehr Festival als Fastnacht

Umzug Schleid Karneval Fastnacht 2020 Altmayer. Foto: TV/Christian Altmayer

Schleid (cha) Da kam Festivalstimmung auf: Tausende Jugendliche haben den Umzug in Schleid am Samstag in eine Party verwandelt. Dicht an dicht drängten sich die Menschen in der Hauptstraße, während die Wagen mit Märchenfröschen, Disneyfigurem, und Cowboys vorbeirollten.

Am meisten Stimmung aber war vor dem Wagen der „KG Vollbreit“.