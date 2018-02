(red) An Weiberfastnacht waren auch in Bickendorf wieder die Frauen im Dorf unterwegs. Mit viel Spaß und Humor statteten se dabei so manchem Einwohner einen Besuch ab. Dabei durfte natürlich auch Ortsbürgermeister Arnold Berg nicht fehlen. Am Ende des Tages zeigten sich die Teilnehmerinnen begeistert und eine Neuauflage der Dorf Tour am Weiberdonnerstag im kommenden Jahr ist jetzt schon in Planung.⇥ Foto: Gemeinde