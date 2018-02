später lesen Karneval Fabelwesen erobern Rathaus Speicher FOTO: Verbandsgemeindeverwaltung Speicher / TV FOTO: Verbandsgemeindeverwaltung Speicher / TV Teilen

(red) Da staunte so mancher wohl nicht schlecht, als er an Weiberdonnerstag in die Nähe des Rathauses der Verbandsgemeinde Speicher kam. Dort wuselten Pilze, Bienen, Marienkäfer, Rentiere, und Fabelwesen, Fuchs und Förster und viele weiter närrische Gestalten herum. Um diesen Tag in bester Stimmung in Erinnerung zu behalten, gab es dann auch ein Erinnerungsfoto auf der Treppe.