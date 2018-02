(noj) Klein aber fein ist der Fastnachtszug in Gondorf. Zehn Wagen beziehungsweise Fußgruppen ziehen gut gelaunt durch den Ort, angeführt vom Musikverein. Mit dabei sind junge Piratinnen, die Familie Feuerstein, eine Gruppe in bayrischen Trachten oder weiße Eifelbären. Mit dem Wetter haben die Gondorfer noch Glück. Als sie mit dem Zug durchs Dorf gehen, ist es noch trocken und nicht ganz so kalt. ⇥Foto: Nora John