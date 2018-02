Umzug in Bitburg: Applaus für neun Zentimeter mehr Landrat

Es war eine Steilvorlage. Und er hat sie verwandelt. Landrat Joachim Streit hat mit seiner Truppe einen Wagen für den Bitburger Umzug gemacht. „9 Zentimeter ist die Zahl, das wirkt für alle erst mal banal, doch für die Stadt ist das kein Spaß, der Landrat hat das falsche Maß“: So steht es auf dem Wagen, der über und über plakatiert ist mit den fröhlich wahlkämpfenden „Ökki“. Der Landrat hatte sicher ein paar Plakate übrig. Schließlich durfte er seine überall außer in der Kreisstadt aufhängen, weil sie zu groß waren.

Und nun das: Seine Gefolgsleute tragen alle die markante schwarze Brille. Die gibt es in einer etwas günstigeren Ausführung auch für die Narren am Straßenrand – und ein Metermaß zum „Nachmessen aller wichtigen Zentimeter“, wie der Landrat erklärt, gibt’s noch dazu. Und aus den Boxen schallt ein eigens von Andreas Kruppert zum Thema getextetes Lied: „Der ganze Kreis ist plakatiert, sein Lächeln jedes Dörfchen ziert, doch in Bitburg, ach du Schreck, da müssen die Plakate weg!“ Naja, gestern waren sie zur Freude der Narren dann wieder da.

FOTO: Dagmar Schommer / TV

