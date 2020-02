Fastnacht : Umzug Kelberg

Umzug Kelberg. Foto: TV/Stephan Sartoris

Kelberg (sts) Auf in den Kampf gegen Wind und Regen, lautete das Motto des Umzugs am Sonntag auch in Kelberg. Die Stadtsoldaten kündigten mit ihren Böllerschüssen an: Der Zug kommt! Und der bot ein prächtiges Bild, verfolgt von vielen Zuschauern, die wie die Zugteilnehmer dem Wetter trotzten.

