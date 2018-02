Des Bürgermeisters grandiose neue Unterhose

Schönheit muss sein, sagen sich Bitburgs Weiber ganz hell und sind dann noch mal schnell in den Friseursalon rein. Ein Sekt, zwei oder drei helfen natürlich auch dabei. Ganz schrecklich fein, geht’s dann noch in die Metzgerei rein. Die Damen lassen wirklich nichts aus. Draußen locken ihre Musikanten die Leute aus dem Haus.

Keine Frage: So ein Machtwechsel braucht Kraft. Als die Möhnen zum Rathaus schunkeln, stehen sie voll im Saft. Die Stunde des Machtwechsels naht, die närrische Beute hat sich schon zusammengeschart.

Revolutionsmusik erklingt, die Gemeinschaft singt und das Wahrzeichen, die große Unterhose blinkt. Siegesgewiss bahnen sich die dynamischen Damen ihren Weg – doch der Bürgermeister pflegt sich ja vorzubereiten und lässt durch Gangster-Rapper Ringelstein Angst und Schrecken verbreiten.

Das Rathaus wird vom amerikanischen Militär bewacht, aber wäre doch gelacht, wenn es den tollkühnen Weiber nicht auch noch gelingt, dass so gar halb Amerika „Fastnacht first“ mit ihnen singt. Man muss nur wissen wie es geht, bis die große Unterhose wieder vom Maste weht. Doch bis dahin gibt’s noch genug zu tun. Keine Zeit für die Weiber sich auszuruhn’.

„Seek, attack, destroy“, gibt Kandels seinen Soldaten als Losung aus. Da traut er sich erstmals selbst aus dem Haus. Den Englisch-Käu nehmen die Weiber gelassen, sie sind stark und zahlreich – die Amis können es nicht fassen.

Doch so leicht gibt sich auch nicht der Bürgermeister geschlagen. Er hat schon vor Tagen einen Parcours vorbereitet, durch den er nun die Möhnen leitet. Sie müssen Eierlaufen und Ringe schmeißen. Das tut die Damen nicht vom Hocker reißen. Müde lächeln sie, denn sie ahnen wie die Sache auch diesmal ausgehen wird. Egal, wie viel der Bürgermeister nun durchs Mikro röhrt. „Dosiert euren Schweiß, ins Rathaus kommt ihr nur mit Fleiß“, lässt Kandels sie wissen. Doch die Damen sind erfahren und gerissen.

Sie haben längst rausgefunden, wie sie unumwunden den Schlüssel schnell bekommen. „Amerika first“, die Amis werden eingenommen. Mit Schirm, Charme und geballter Frauen-Power legen sie sich vor dem Rathaus auf die Lauer.

„I thought there is just one“, sagt einer vom Militär. Der hat sich offenbar vertan. Oh, ihr Jungen, das wird schwer. Mit vollem Einsatz geht’s für die Frauen dann ratzfatz: Schon ist der Schlüssel in ihrer Hand, Militär und Stadt-Chef starren gebannt – was wohl als Nächstes passiert?

Jetzt wird der Bürgermeister dressiert. Der bekommt, ist das nicht fein: eine riesige Unterhose. Passt er da wohl rein? Wie angegossen steht ihm das Ding. Die Narrenschar bildet entzückt einen Ring. Von nun an wird geschunkelt und gelacht, bis die Schwarte kracht. Die Stadtmannschaft lässt sich nicht lumpen, im Rathaussaal gibt es den Sekt aus großen Humpen. Gebäck und Musik dazu: Jetzt kommt keiner mehr zur Ruh’.

Bis das hier zu Ende geht, hat sich das rote Pferd noch paar Mal umgedreht und der treue Husar bestellt bei Pizza Wundaba. Und ob Schatzi dir dann ein Foto schenkt oder auch nicht, macht auf längere Sicht, auch keinen Unterschied. Sing doch lieber das Lied von echten Fründen oder rot-rot roten Rosen und tanze wild im Zeichen der große Unterhose.

Bitburg und das ganze Land sind fest in Narrenhand. Seid alle froh und übt den Schlachtruf Bebursch Aljoh!