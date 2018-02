(red) Nach der zweiten erfolgreichen Kappensitzung freuen sich der Elferrat und die beiden Funkengarden der Aarleyspatzen aus Üdersdorf auf das große Finale der Session. Am Sonntag, 11. Februar, startet der große Umzug durch Üdersdorf um 14.11 Uhr. Auch die großen Funken mit ihren nagelneuen Kostümen werden im Zug neben zahlreichen Gruppen, Wagen und vor allem Live-Musik dabei sein.

Während des Zuges lädt die Spatzenarena am Feuerwehrhaus in der Brunnenstraße mit Streckenkommentar, kalten und warmen Getränken sowie Essensständen zum Feiern ein. Nach dem Zug geht es in der Spatzennarrhalla in der Mehrzweckhalle mit Gardetänzen und Live-Musik mit Partystimmung weiter. ⇥Foto: Mike Fleschen