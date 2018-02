Straßenkarneval begeistert in Dreis-Brück

Beste Stimmung beim Straßenkarneval in Dreis-Brück:

(red) Beste Stimmung beim Straßenkarneval in Dreis-Brück: Es regnete Konfetti und jede Menge Süßes. Der traditionelle Umzug wird seit Jahrzehnten vom Sportverein Germania Brück-Dreis organisiert. 21 Zugnummern aus den beiden Orten und Umgebung waren zuerst in Brück und anschließend in Dreis am Start. Darunter der Musikverein Dreis-Brück, "Sioux Jesocks", Piraten, Jäger, Donald Trump und Co. aus Dockweiler, eine große Meereswelt aus Heyroth, Gartenzwerge, der Dreeser Zoo und noch viele mehr aus allen Generationen. Und die drei älteren Damen im Bild als die Besten zum Schluss. Zugmoderator Ernst Plötzer dankte den Aktiven, Zuschauern und Helfern. "Behaltet diese schönen Stunden im Herzen!" gab er allen mit auf den Weg.⇥ Foto: privat