(HG) Helau, hoch lebe der Karnevalsverein Kelberg (KVK) der auch diesmal wieder einen tollen Umzug in der jecken Gemeinde organisiert hatte. Die Straßen in der Gemeinde waren voll, so viele Jecken wollten dabei sein. Sie sahen 37 Wagen und Gruppen mit Motiven wie Schimonis aus Schönbach, Quallen aus Drees, Gärtner, eine eindrucksvolle Titanic aus Meiserich und Bodenbacher auf der Pirsch. ⇥Foto: Helmut Gassen