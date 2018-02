40 Jahre Karneval in Uersfeld – das muss gefeiert werden. Unter dem Motto „In Uersfeld wird nicht rumgeeiert, hier wird die 40 toll gefeiert“ stand der Karneval der Narrenzunft Blau-Weiss Uersfeld in diesem Jahr.

(HG) 40 Jahre Karneval in Uersfeld – das muss gefeiert werden. Unter dem Motto „In Uersfeld wird nicht rumgeeiert, hier wird die 40 toll gefeiert“ stand der Karneval der Narrenzunft Blau-Weiss Uersfeld in diesem Jahr. Viele schöne Motivwagen und Fußgruppen – insgesamt 21 – sorgten für ausgelassene Stimmung im Uersfelder Straßenkarneval. Einige waren auf Safari in Afrika oder kamen vom Ni (siehe Foto). Im Anschluss an den Umzug war dann After-Zuch-Party in der Bürgersaal-Narrhalla angesagt. ⇥Foto: Helmut Gassen