Fastnacht : Prinzenpaar lässt Kamelle regnen

Gillenfeld (lyv) Da war was los in Gillenfeld, auch wenn es nieselte, die Fans der Moareulen ließen sich das Spektakel des Fastnachtsumzugs nicht entgehen. Angeführt vom Eulenwagen, dem Symbol des Karnevalsvereins, setzte sich der Zug mit 27 originellen Wagenbauten und bunten Fußgruppen aus Gillenfeld und den benachbarten Orten pünktlich in Bewegung. "Moareulen uhu" riefen mehrere Hundert Jecken am Straßenrand den Zugteilnehmern zu. Die Stimmung war perfekt, zusätzlich noch angeheizt von den Musikvereinen aus Gillenfeld, Mückeln und Strotzbüsch. Ein strahlendes Prinzenpaar aus Krefeld, allerdings mit Gillenfelder Wurzeln, Carina I. und Ingo I. ließen es, wie auch die anderen Gruppen, zur Freude der Kinder von oben Kamelle regnen. Foto: Lydia Vasiliou