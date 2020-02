Dreis-Brück. Mit Sonne im Herzen haben die Dreis-Brücker wieder ihren Karnevalsumzug gefeiert. So wie diese große Clowngruppe waren noch 21 weitere Zugnummern mit insgesamt über 400 Aktiven zu Fuß oder auf Wagen mit ihrem individuellen Motto am Start. Zuerst in Brück, dann in Dreis. Der legendäre Zugmoderator Ernst Plötzer vom Veranstalter SV Germania Brück-Dreis führte das zahlreiche Publikum gewohnt herzlich durch den „Fahrplan“. Viele Aktive sind schon jahrelang dabei, auch aus den Nachbarorten wie Dockweiler, Betteldorf, Oberehe oder Heyroth. Zu bestaunen gab es eine bunte Vielfalt von hübschen Vogelscheuchen bis hin zu den bekannten Darstellern der Disneywelt. Ein besonderer Höhepunkt war die Begleitung durch die musikalische Spielgemeinschaft Dreis-Brück von einem fahrenden Sattelzug aus. Die Musiker machten auch auf das große Vereinsfestival vom 31. Juli bis 4. August aufmerksam. Die große Abschlussveranstaltung war im Haus Vulkania. Foto: TV/Gabi Schüller