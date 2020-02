Fastnacht : Umzug in Neroth

Mehr als 20 Gruppen beim Umzug in Neroth Neroth (mh) Ein Kamel in der Menge, kunterbunte und radelnde Clowns, Schurken und Helden aus der Star Wars-Saga, Reggae-Jünger, zahlreiche Nachwuchskarnevalisten des heimischen NCV sowie Jecken befreundeter Vereine haben beim 21 Gruppen und Wagen umfassenden Umzug in Neroth trotz miesen Wetters für gute Laune bei den zahlreichen Zuschauern gesorgt - und volle Taschen bei den Kindern. Drinnen wurde dann noch lange weiter gefeiert. Foto: Mario Hübner