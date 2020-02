Fastnacht : Umzug in Mehren

Mehren (lyv) Das bisschen Nieselwetter machte den Narren in Mehren nichts aus. Der Startschuss zum Rosenmontagszug fiel um 14.11 Uhr dieses Mal in der Steiningerstraße und endete an der Mehrzweckhalle, "um diese wieder zu beleben", erklärten die Karnevalisten. 24 Motive, fantasievolle Wagen und Fußgruppen, marschierten mit einem lautstarken "Merre Helau" an den zahlreichen Zuschauern vorbei. Unterstützt wurden die Mehrener Narren auch von aktiven Fastnachtsjecken aus den benachbarten Orten. Foto: Lydia Vasiliou