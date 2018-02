Narren trotzen eisiger Kälte

Der Nachtumzug von Hoxel nach Morscheid hat sich erneut als Magnet für Publikum und Karnevalisten erwiesen. Von Christoph Strouvelle

Die Narren zeigen Licht, wohin man blickt: Beim 16. Nachtumzug auf dem Balkan auf der 1,2 Kilometer langen Strecke von Hoxel nach Morscheid haben die 300 Zugteilnehmer bei 25 Positionen, davon 16 Wagen und neun Fußgruppen, alles getan, um in der Dunkelheit zu leuchten. Da rahmen Lichterketten in unterschiedlichsten Farben die aufwendigen Aufbauten ein, wie beim Wagen „Hoxeler Wertstoffhandel“ mit seinen Heizkörpern, Fässern und Autoresten, und Fußgruppen wie eine Steampunk-Gruppe setzen mit ihren Lämpchen Akzente auf ihren Verkleidungen. Die Veranstalter schätzen, dass bei kaltem, aber trockenem Wetter bis zu 4000 Narren auf den Balkan gekommen sind, um die teils sehr aufwendig gestalteten Wagen und Verkleidungen in Augenschein zu nehmen und mit lautem „Balkan Helau“ zu feiern. Der größte Teil der Besucher hat direkt am Hoxeler Feuerwehrhaus gestanden. Viele von ihnen sind vermutlich wegen der Kälte erst unmittelbar vor Zugbeginn gekommen. Einige Zugteilnehmer sind von weitem angefahren. So hat Moderator Frank Arend neben einheimischen Wagenbauern und Fußgruppen Narren aus Monzelfeld, Deuselbach, Haag, Kempfeld, Hundheim, Hinzerath, Niederweiler, Wahlenau, Kappel, Neumagen-Dhron, Morbach und Hintertiefenbach in Versform begrüßen können. 60 Feuerwehrleute vom Balkan und aus mehreren Nachbarorten sowie weitere Ordner haben für Sicherheit gesorgt.

Weitgehend ohne Probleme ist der Abschlussabend in der Morscheider Turnhalle verlaufen, teilt Michael Brück vom Veranstalterteam mit. „Es ist alles friedlich abgelaufen, die Stimmung war gut“, sagt er. Bis zu 1100 Leute hätten die Veranstaltung besucht.

FOTO: Christoph Strouvelle