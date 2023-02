Preist : Preist – farbenfroh und kritisch

400 Teilnehmer in 24 Gruppen und Motivwagen sorgten am Sonntag für Stimmung in Preist. Buntgemischt waren die Motive. Aliens, Fantasiekostüme, wilder Westen oder bunte Schmetterlinge waren nur einige davon. Aber auch kritische Motive wie die ewigen Baustellen in der Region waren vertreten. Nach dem Zug ging es zum feiern in die Bürgerhalle. Foto: Hans Kraemer