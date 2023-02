Weiberfastnacht : In Biersdorf wird klar Schiff gemacht!

Reinemacherfrauen in Biersdorf unterwegs In Bierdorf am See waren die Möhnen in diesem Jahr als Reinemacherfrauen unterwegs. Schmutzige Wäsche wurde gewaschen und es wurde an zahlreichen Orten klar Schiff gemacht und wieder alles auf Hochglanz gebracht. Die Chefin der Möhnen Claudia Carus freute sich neben der regen Beteiligung auch auf den tollen Zusammenhalt der Frauentruppe in diesem Jahr, wo man endlich wieder ohne Einschränkungen so richtig feuern konnte. Foto: Möhnengruppe Biersdorf Foto: tv/möhnengruppe