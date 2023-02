Alsdorf/Niederweis : Wenn im Kloster St. Nimstal gefeiert wird...

ALSDORF-NIEDERWEIS (rh) Rosenmontag in Alsdorf und Niederweis heißt auch: Der Umzug startet in Aalsdorf und führt bis ins nahegelegene Niederweis. In beiden Orten säumten die Narren die Straßen, jubelten den bunten Wagen- und Fußgruppe zu. Lange mussten die Niederweiser warten, bis sich der Zug näherte. Im Anschluss wurde im Gemeindehaus in Niederweis weitergefeiert. TV-FOTO: RUDOLF HÖSER Foto: Hoeser Rudolf