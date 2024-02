Fastnacht Weiberdonnerstag: Revolution geglückt, Bitburg verrückt (Fotos)

(de) Diese Truppe kann sich sehen lassen, ganz ehrlich: Team Rathaus ist kaum in Worte zu fassen: Die Männer gestählt in Fußball-Montur, die Frauen als Mexikanerinnen mit Wahnsinns-Frisur. Die Jungs haben mächtig trainiert und bewachen das Rathaus ganz versiert. Bitburgs Bürgermeister fühlt sich gut beschützt. Ob es ihm was nützt? Ein Stubbi hier, ein Schnäpschen dort, so trinken sie sich munter den Regen fort.