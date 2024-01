Fastnacht 24 abwechslungsreiche Beiträge auf der Bühne: Prunkvolle Kappensitzung in Neuerburg

Neuerburg · Mitglieder und Gäste des Karnevalsvereins „3-6-9“ in ­Neuerburg feierten am Samstagabend eine prunkvolle Kappensitzung in der voll besetzten und bunt geschmückten Stadthalle.

28.01.2024 , 13:45 Uhr

Prunksitzung des KV Neuerburg im Karneval 2024 35 Bilder

Von Rudolf Höser

Unter den forschen Klängen des Neuerburger Musikvereins zogen Hofstaat, Herold und Elferrat am Samstagabend in die Narrhalla ein. Zu Beginn gab sich Stadtbürgermeister Lothar Fallis geschlagen und überreichte den Stadtschlüssel bereitwillig an die Narren. Dann startete ein tolles und abwechslungsreiches Showprogramm mit nicht weniger als 24 Beiträgen. Nach rund vier Stunden Unterhaltung ging es mit Musik von DJ Matze weiter. Hier geht es zur Bilderstrecke: Prunksitzung des KV Neuerburg im Karneval 2024