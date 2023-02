Fastnacht : Ferschweiler Helau!

Am Samstag, den 04.02.2023, feierte der KV Plateau-Narren in Ferschweiler seine 2. Kappensitzung. Die Josef-Hoor-Halle platzte aus allen Nähten. Mit tollen Gardetänzen, unterhaltsamen Büttenvorträgen und spektakulären Showtänzen begeisterten die Plateau-Narren ihr wunderbares Publikum und bescherten allen Gästen einen unvergesslichen Abend. Alle Beteiligten freuen sich nun, nach dieser äußerst gelungenen Sitzung, auf die bevorstehende Kinderkappensitzung am 19.02.2023 und den bunten Rosenmontagsumzug. Foto: Tobias Hotz/Plateau-Narren/Tobias Hotz