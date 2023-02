Feuerscheid : Après Ski geht auch ohne Schnee

Karnevalsumzug in Feuerscheid Foto: TV/Stefanie Glandien

Feuerscheid Was sollen wir in Ischgl, wenn man genauso gut in Feuerscheid Après Ski machen kann? Mit ihrer zünftigen Holzhütte, den kleinen Schneemännern und Schneehasen sind die Feuerscheider jedenfalls ein Hingucker beim diesjährigen Rosenmontagszug.