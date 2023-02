Karneval : In Niederprüm steppt der Bär

Umzug in Niederprüm Foto: TV/Stefanie Glandien

Niederprüm Tierisch was los ist beim Umzug in Niederprüm. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Die Niederprümer Minis, verkleidet als Tiere des Zirkus Krone (Foto), sind jedenfalls bester Stimmung und seeeehr unternehmungslustig.