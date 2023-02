Contra : Rassismus bleibt Rassismus

Kyllburg Die KG will nichts Böses - das unterstelle ich ihr einfach mal, ihrer Erklärung, warum es sich bei „De Schwoarzen“ nicht um Blackfacing – ergo auch nicht um eine rassistische Darstellung geht – kann ich allerdings nicht folgen und halte sie im besten Fall für naiv.

Gerade weil es sich beim Freiherr von Schawen nicht um eine historische, sondern um eine Kunstfigur handelt, kann der zeitliche Kontext, in der die Geschichte entstand, nicht ausgeblendet werden: 1899 wurde „De Schwoarzen“ erstmals namentlich genannt, also mitten in Deutschlands blühender kolonialistischen Phase. Das Narrativ: Der gute weiße deutsche Freiherr kümmert sich um den geschundenen hilflosen Sklaven, der sich aus Dank gleich an den nächsten Herrn bindet. Die Rollen sind klar verteilt.