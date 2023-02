Meinung Pro „Schwoarzen“ in Kyllburg : Informieren, dann meckern (oder schweigen)

Meinung Kyllburg Dass es rassistisch und damit absolut verwerflich ist, wenn man sich als Schwarzer verkleidet, um sich darüber lustig zu machen, steht außer Frage. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Kostüm in diese Richtung „Blackfacing“ ist.

Anders würde es aussehen, wenn sich eine Gruppe schwarzer Menschen meldet und sagt, dass sie sich an der Verkleidung stören. In all den Jahren ist das nicht passiert. Würde es passieren, würde man handeln, sagt man in Kyllburg. Wie Karnevals-Präsident Schmitt erklärt, seien auch immer viele Afro-Amerikaner auf ihrer Sitzung, auch sie fänden es okay und amüsant – weil es eingeordnet wird. Weil nicht immer sofort die Alarmglocken schrillen müssen, wenn man ein solches Kostüm sieht. Nicht direkt meckern und verurteilen, sondern informieren. Und mit Menschen sprechen, die es betreffen könnte. Finden die es okay, dann sollte man sich nicht stellvertretend empören.