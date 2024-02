Karneval Von Bauarbeiter bis Rennpferd: Retro-Kappensitzung kommt gut an

Weinsheim · „Fasischt, se friejer woar“ – so lautete das Motto der Retro-Kappensitzung am Freitagabend in Weinsheim. Mit mehr als 120 Zuschauern war das Hans-Peter-Stihl-Haus ausverkauft.

03.02.2024 , 17:40 Uhr

Große Retro-Kappensitzung im Hans-Peter-Stihl Haus in Weinsheim 39 Bilder

Von Jürgen Kotz

Karnevalslieder der Band Monalex aus dem Trierer Raum stimmten das Publikum auf die kommenden Stunden ein, bevor es einen großen Einmarsch mit Moderator Klaus Keil gab. In seiner Begrüßungsrede gedachte er Helmut Michels, der kürzlich gestorben ist. Dieser war lange Vorstandsmitglied und erster Vorsitzender im Verein und trug maßgeblich zum Aufbau der Weinsheimer Karnevalisten bei. Gemeinsam mit dem Publikum wurde er mit einem letzten Ruf „Wengshemer, Helau“ verabschiedet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Große Retro-Kappensitzung im Hans-Peter-Stihl Haus in Weinsheim