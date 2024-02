Fastnacht Dank der Möhnen ist Waxweiler wieder flüssig

Waxweiler · (sn) Die Zeiten ohne einen Geldautomaten in Waxweiler sind dann doch schneller vorbei als gedacht. Nachdem die Kreissparkasse Bitburg-Prüm ihren Automaten im Ortskern abgebaut hat, ist kurzerhand die „Möhnen-Bank“ (Foto) eingesprungen und verteilt beim Rosenmontagsumzug schon mal fleißig Bares an die schaulustigen Jecken am Straßenrand.

12.02.2024 , 16:38 Uhr

Rosenmontagszug durch Waxweiler Foto: TV/Stefanie Glandien

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales