Karneval : Stimmungsvolle Kölsche Nacht in Oberweis

Bei der elften Kölschen Jubiläums-Nacht in Oberweis gefeiert haben Feuerwehr, DLRG und Sportverein Oberweis gearbeitet und den Gästen ein rauschendes Fest bereitet. Sitzungspräsident Daniel Neises alias Harry von Justen wurde mit dem Sonderorden des RKK für besondere Verdienste im Karneval durch Hans Mayer ausgezeichnet. Außerdem erhielt er einen Ehrenorden der teilnehmenden Vereine für den jahrelangen Einsatz für den Karneval in Oberweis. Diese Ehrung war untermalt vom „Vereinschor“, der ein passendes Lied einstudiert hatte. Ein schöneres Geschenk hätte man ihm an seinem 40. Geburtstag wohl nicht überreichen können. Im Gegenzug überreichte er zum Dank im Namen der Vereine an alle Teilnehmer und Helfer den Original Oberweiser Jubiläumsansteck-Stecker. Die erste Hälfte des Abends war gespickt mit Programmhighlights, wie den Auftritten der drei Garden aus Oberweis, den Garden der Gastvereine Mötsch, Körperich und Bettingen, sowie dem besten Männerballett der Welt aus Oberweis. Im Anschluss heizten die Dompiraten dem närrischen Volk ein und feierten mit ihnen bis in den Morgen. Foto: tv/Neises