Neuerburg : KV 3-6-9 feiert ansehnlich

Neuerburg In Neuerburg feiern wird unter anderem in einem Saloon und einem Irish Pub gefeiert. Und mit „echten“ Musikstars.

Was lange währt, wird endlich gut: Zwar startet der Umzug des KV 3-6-9 in Neuerburg aufgrund eines medizinischen Notfalls um eine halbe Stunde verspätet, der Stimmung tut das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Als am Horizont der Neuerburger Straßen die ersten Gruppen noch aus der Ferne zu erkennen sind, gibt es sofort Applaus.