Karneval : Frohsinn an Foosdensdisch am Sauerstaden

Foto: Hoeser Rudolf

Bollendorf Traditionell am Foosdensdisch schlängelt sich der Fastnachtsumzug durch die Straßen am Sauerstaden in Bollendorf. Rund 2000 Zuschauer säumen die Umzugsstrecke und feiern einen gelungenen Bollendorfer Karneval.